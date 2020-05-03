İran Menkul Kıymetler Borsası koronaya rağmen rekor üstüne rekor kırıyor

Şu anda, İran Menkul Kıymetler Borsası altında dört büyük borsa faaliyet göstermektedir.

1-Şirketlerin hisse senedi ve tahviller gibi diğer deeğrli evrakların alınıp satıldığı Tahran Kıymetli ve Değerli Evraklar Borsası.

2- Tahran Menkul Kıymetler Borsası'nda herhangi bir nedenle işlem görmeyen şirketlerin hisselerinin alım satımı yapılan Faraborsa.

3- Petrokimya ürünleri, metaller, tarım ürünleri ve madeni para vadeli işlem sözleşmeleri gibi her türlü mal ticaretinin yapıldığı İran Mal Borsası.

4- Elektrik sanayi merkezli enerji ürünlerinin alınıp satıldığı Enerji Borsası.

İran Menkul Kıymetler Borsası faaliyete başladığı günden bu yana birçok iniş ve çıkışlar yaşadı.

Son yıllarda, İran borsaları bazen günlük büyüme oranı açısından dünya rekorlarını kırmaya devam ediyor. Özellikle son iki yılda, devletin sermaye piyasasına verdiği destek ve dikkat, sermayenin banka mevduatlarından, konut ve altından borsaya doğru hareket etmesine neden oldu.

Devlet borsaya olan desteğini vurgulamakta ve sermaye piyasasının şirketler ve devlet için önemli bir finansman üssü olmasını ve insanların yatırım yapacağı bir yere dönüşmesini talep etmektedir.

Bugünlerde, borsada ilk kez sunulan her hisse senedi, insanların satın alması için küçük bir pazardan büyük ve eşsiz bir piyasaya dönüşmüştür.

İran Menkul Kıymetler Borsası uzmanlarına göre, borsa yakında İran'da politik-ekonomik denklemleri değiştirecek güçlü bir siyasi temel oluşturacak. Bu piyasa, enflasyonu kontrol ettiği için paralel piyasalara (konut, altın ve döviz gibi) uyum sağlamakta ve gelecekte zirve noktasına ulaşması bekleniyor.