3 May 2020 15:04
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News Code: 83774032
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İran dergisi Scopus veri tabanına kabul edildi

İran dergisi Scopus veri tabanına kabul edildi

Tahran, İRNA- İran Biyoloji Mutan Maddeler Derneği tarafından yayınlanan Su ve Çevre Nanoteknoloji Dergisi (JWENT), saygın Scopus veritabanına kabul edildi.

Nanoteknolojiyi Geliştirme Özel Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Muhsin Cihanşahi'nin editörlüğü ve Erbabi'nin sorumlu müdürlüğünde yayınlanan bu dergi, su ve çevre nanoteknoloj sektöründe yayınlanmaktadır.

Dergide yazı yazan yazarların birçoğu İran ve dünya üniversitelerinde öğretim görevlisi saygın bilim adamlarından oluşmaktadır. Örneğin Miriam Balaban ve Bart Van Der Bruggen bunlardan birkaçıdır.

Şu ana kadar 4 cilt ve 16 sayıda yayınlanan dergi, su ve çevrede nanoteknolojinin kullanımı, nanobiyoloji teknoloji, nano muhasebe, ve sağlık alanında nanoteknoloji gibi alanlarda yayın yapmaktadır.

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