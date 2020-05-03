İran dergisi Scopus veri tabanına kabul edildi

Nanoteknolojiyi Geliştirme Özel Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Muhsin Cihanşahi'nin editörlüğü ve Erbabi'nin sorumlu müdürlüğünde yayınlanan bu dergi, su ve çevre nanoteknoloj sektöründe yayınlanmaktadır.

Dergide yazı yazan yazarların birçoğu İran ve dünya üniversitelerinde öğretim görevlisi saygın bilim adamlarından oluşmaktadır. Örneğin Miriam Balaban ve Bart Van Der Bruggen bunlardan birkaçıdır.

Şu ana kadar 4 cilt ve 16 sayıda yayınlanan dergi, su ve çevrede nanoteknolojinin kullanımı, nanobiyoloji teknoloji, nano muhasebe, ve sağlık alanında nanoteknoloji gibi alanlarda yayın yapmaktadır.