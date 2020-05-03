İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 78 bin 422'ye ulaştı

Dünden bu yana 976 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 47’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 23’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 97 bin 424’e yükseldiğini, 78 bin 422'ye kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 2 bin 690 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 496 bin 273 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, ‘Korona salgınına bizim gibi aynı zamanda giren ülkelerle durumumuzu kıyaslarsak, toparlanmamızın istatistikleri tüm gelişmiş ülkelerden daha iyi ve karşılaştırılabilir olduğunu görebiliriz. Ekonomik faktörler ve yaptırımlar ve nüfusun dağılması göz önüne alındığında, bu karşılaştırmayı yapabileceğiz. 55 gün sonra, ülkede bu hastalıktan kaynaklanan ölümlerin sayısı bir günde 50'den az olmuş ve bu düşüş eğiliminin halkın gözetimi ve meslektaşlarımızın sağlık sistemindeki çabaları ile devam edeceğini umuyoruz. İnsanları son günlerde elde edilen göreceli başarı ile bu sürece devam etmeye çağırıyoruz ve vatandaşlarımızın en büyük katkısı, kişisel ve halk sağlığı ile sosyal ve fiziksel mesafenin gözetilmesidir, böylece hastalığı vatandaşlarımıza rapor edebiliriz’ diye ekledi.