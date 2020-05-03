Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in Haşdi Şabi askerlerini Ramazan ayında terör ederek şehit etmesinin canice ve korkakça bir saldırı olduğunu ve şiddetle kınadıklarını dile getiren Musevi, Irak halkı ile hükümetine bu olaydan dolayı başsağlığı dileyerek, 'Büyük Irak'ın bir an önce hükümet ve halkın dyanışması ile bazı ülkeler tarafından desteklenen bu meşum terör örgütünün kalıntılarından kurtulmasını umuyoruz' diye konuştu.

Musevi, 'Tarih, Allah katında mücadele eden mücahitlerin kanının heder olmayacağını ve İslam, adalet ve hakikatin çiçeklenmesine neden olan bu temiz kanların intikamının alınacağını göstermiştir. İran İslam Cumhuriyeti olarak Irak'ın terörle mücadele çalışmalarını ve bu ülkede istikrar ve huzurun sağlanması yönündeki çabalarını destekliyor ve Irak'ta istikrar ve huzurun bozulmasına yönelik atılan her adımı kınıyoruz' diye ekledi.