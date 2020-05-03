3 May 2020 14:36
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News Code: 83773991
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Çabahar'dan 11 ülkeye 3 bin ton su ürünleri ihracatı

Çabahar'dan 11 ülkeye 3 bin ton su ürünleri ihracatı

Çabahar, İRNA- İran'ın Pakistan sınırında Sistan ve Beluçistan iline bağlı Çabahar ilçesinden 3 bin ton civarında su ürünleri çeşidinin 11 ülkeye ihraç edildiği açıklandı.

Çabahar ilçesinde geçen yıl üretilen bütün balıkçılık sektörü ürünlerinden 29 bin tonunun sanayi balıkları, 6 bin tonunun da ticari balıklardan oluştuğu belirtildi.

6 balıkçılık organize sanayi bölgesinin bulunduğu ilçede ayırca 30 konserve üretim birimi, 30 işleme birimi, 12 balık pudrası atölyesi ve 30'dan fazla buz yapım birimi faaliyet göstermektedir.

Sistan ve Beluçistan ilinde balıkçılık sektöründe 300 bin kişiye dolaylı veya doğrudan istihdam imkanı sağlanmış ve bu nedenle ilin voğrafi konumu da dikkate alınarak daha fazla kalkınması beklenmektedir.

Balık ve karides dahil balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki yerli ve yabancı yatırım miktarı da her geçen gün artmakta ve Astan Kudüs Rezevi gibi büyük holdinglerin de bu sektöre yatırım yapmaya başlaığı görülmektedir.

Çabahar ve Konarek ilçeleri, Sistan ve Beluçistan ilinin merkezi Zahidan'da 645 kilometre güneyde Umman Denizi'in kıyısında yer almaktadır.

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