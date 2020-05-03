İran'da 132 şehir korona konusunda beyaz durumda

Ruhani, Ulusal Koronavirüs ile Mücadele Komitesi Toplantısında yaptığı açıklamada, İran'daki korona ile mücadele etmek için alınan önlemlere atıfta bulunarak, ‘İlk etapta 78 milyon kişi sağlık taramasından geçirildi. Ttaramanın ikinci aşaması 30 milyon vatandaşı kapsıyordu. Bu da bu aşamayı daha hedefli ve doğru kılar’ diye belirtti.
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ’İran'da 132 şehir korona salgını açısından beyaz ve düşük riskli durumdadır’ dedi.
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