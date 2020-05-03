3 May 2020 15:14
Journalist ID: 2394
News Code: 83773856
0 Persons

Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran'da 132 şehir korona konusunda beyaz durumda

İran'da 132 şehir korona konusunda beyaz durumda

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ’İran'da 132 şehir korona salgını açısından beyaz ve düşük riskli durumdadır’ dedi.

Ruhani, Ulusal Koronavirüs ile Mücadele Komitesi Toplantısında yaptığı açıklamada, İran'daki korona ile mücadele etmek için alınan önlemlere atıfta bulunarak, ‘İlk etapta 78 milyon kişi sağlık taramasından geçirildi. Ttaramanın ikinci aşaması 30 milyon vatandaşı kapsıyordu. Bu da bu aşamayı daha hedefli ve doğru kılar’ diye belirtti.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 12 =