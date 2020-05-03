İran silah ambargosunun yasa dışı olarak uzatılması ile Nükleer Anlaşma tamamen ölecek

Twitter hesabından açıklamada bulunan General Şemhani, 'Yarı canlı Nükleer Anlaşma BMGK'nin 2231 sayılı Kararının yok sayılması ve İran silah ambargosunun yasa dışı olarak uzatılması halinde sonsuz ölüme mahkum olacaktır' ifadesini kullandı.

Şemhani, mesajının devamında ’Yaptırım virüsü, Beyaz Saray'ın ABD'nin azalan hegemonyasını sürdürme aracıdır. Avrupa hangi tarafta duruyor: Saygınlığı korumak ve çok taraflılığı güçlendirmek tarafında mı? Aşağılanmayı yeniden kabul etmek ve tek taraflılığa yardım etmek tarafında mı?' diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo iki gün önce yaptığı açıklamada bir kez daha Nükleer Anlaşma'nın felaket bir anlaşma olduğunu iddia ederek, BM Güvenlik Konseyi'ndeki haklarını İran silah ambargosunun uzatılması için devreye sokacaklarını söylemişti.

Pompeo, 'Elimizde bulunan her türlü diplomatik aracı kullanarak, Çin ve Rusya'nın Ekim'den sonra İran'a tank ve silah satamayacaklarından emin olmak istiyoruz' diye belirtmişti.

BM Güvenlik Konseyi 2006 ve 2007 yıllarında İran'a silah satışı ve ihracatını yaptırım listesine aldı.

Nükleer Anlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonra 18 Ekim 2020'de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran nükleer programını onaylamasından sonra kaldırılması kararlaştırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de ülkesinin nükleer anlaşmadan çekildiğini ve anlaşma uyarınca yürürklükten kaldırılan tüm yaptırımları yeniden devreye sokacağını duyurdu. Bunun ardından anlaşmayı imzalayan İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya, ABD'nin bu hareketini kınayarak İran'la ticari işbirliğine devam edeceklerini vurguladılar.

Trump ekonomik terörizm, tek taraflı yaptırımlar ve psikolojik savaş yöntemiyle İran'ı dünya sahnesinden tecrit etmeye çalışsa da dünyanın ABD'ye katılmaması bu ülkenin amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD'nin İran yaptırımlarına dünyanın sıcak bakmadığından dolayı Trump bu yaptırımların bazılarından geri çekilmeye mecbur kalmıştır. ABD'nin muaf tuttuğu ülkeler arasında Çin de yer almaktadır.

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