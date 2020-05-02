Afganistan vatandaşlarının İran sınır muhafızları tarafından işkence edilip öldürülmesi yalanlandı

İran Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, İran karşıtı ve özellikle düşman gruplarca sosyal medyada İranlı güçlerin Afganları işkence ettikten sonra öldürdüklerini iddia eden videoların yayınlanmasından sonra durumun incelendiği ve böyle bir olayın doğruluk payının olmadığının anlaşıldığı açıklandı.

İran İslam Cumhuriyeti ile Afganistan ilişkileri çok iyi düzeyde ve İran güvenlik güçleri, İslami rafet ve şefkatın yanı sıra İran'ın sınırlarını koruyarak, Afgan kardeşlere de hizmet sunmaktadır. Bu tür ithamlar, iki halkı uzaklaştırma çabası ile yapılan çirkin bir adımdır ve iki ülke dostluğu tarihi kökleri ile güçlüdür.

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Etmer, Afganistanlı yasa dışı göçmenlerin İran tarafından öldürüldüklerine dair çıkan haberlerin ardından, İran tarafında bir heyet gönderdiklerini duyurdu.