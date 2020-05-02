Elektrik ve su sektöründe 60'dan fazla stratejik ürün, bilgi tabanlı şirketler tarafından yerli imkanlarla üretildi

Vide konferans yoluyla katıldığı toplantıda konuşan Alladdini, İran'da faaliyet gösteren şirketlerin su ve elektrik sanayiinde güçlü bir konuma ulaştıklarını ifade ederek, ürettikleri ürünleri ülke ihtiyaçlarını temin etmenin yanı sıra yurt dışına ithal ettiklerini dile getirdi.

Başında bulunduğu şirketin su ve elektrik sektöründeki bilgi tabanlı şirketleri desteklem görevini yerine getirdiğine dikkati çeken Alaaddini, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı ile iş birliği içerisinde olduklarını ve 100'e yakın bilgi tabanlı şirket tarafından stratetijk öneme sahip 60'dan fazla elektrik ve su sanayi ürününün üretildiğini belirtti.

Golnur Şirketi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Asger Emini de bu toplantıda yaptığı açıklamada, 1993 yılında 20 personel ile faaliyete başladıklarını ve halihazırda 700 kişinin bu şirket bünyesinde istihdam edildiğini bildirdi.

Ortadoğu'da aydınlık ve aydınlatıcı ürünler sektöründe faaliyet gösteren en büyük şirketlerden birine dönüştüklerine işaret eden Emini, 30 ülkeye yaptıkları ürünleri ihraç ettiklerini ve Gürcistan, Hong Kong ve Bulgaristan'da 3 ofis açtıklarını duyurdu.

Emini elektrik sanayiinde yurt dışına ihracat yapmak ve yurt içi ihtiyaçları karşılamak için sektörde ilgili şirketlerle iş birliğine sıcak baktıklarını sözlerine ekledi.