YIlbaşından beri İran 1 milyon temel mal ithal etti

İRNA muhabirine konuşan Fellahnijad, geçtiğimiz 40 günde 240 bin ton pirinç, 411 bin ton yağ ve 300 bin ton ham şekerin satın alındığını ve bu konuda her hangi bir yetersizlik veya eksiğin olmadığını dile getirdi.

Şu ana kadar Çabahar Limanı üerinden iki yük çerçevesinde 40 bin ton pirincin ülkeye ithal edildiğini ve bunlardan 10 bin tonunun tırlara yüklenerek diğer illere taşındığını kaydeden Fellahnijad, haftaya 10 bin ton pirinç yüklü diğer bir gminin Buşehr Limanı'na demirleyeceğini ifade etti.

Bu yıl piyasasın dengelenmesi için 54 bin ton şeker yüklü 2 geminin ülke limanlarına demirledikten sonra yükünün boşaltılarak diğer illere taşındığını belirten Fellahnijad, önümüzdeki hafta içeriisnde 60 bin ton ham şeker yüklü bir geminin İmam Humeyni Limanı'na yanaşacağını söyledi.

Ülke ham yağ miktarının halihazırda 350 bin ton üzerinde olduğuna dikkati çeken yetkili, önümüzdeki bir hafta içinde 35 bin ton ham yağ içeren bir geminin Hazar Denizi kıyılarında yer alan bir limana demir atacağını açıkladı.