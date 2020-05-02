3 May 2020 02:00
Journalist ID: 2391
News Code: 83773132
0 Persons

YIlbaşından beri İran 1 milyon temel mal ithal etti

YIlbaşından beri İran 1 milyon temel mal ithal etti

Tahran, İRNA- İran Kamu Ticari Şirketi Ticari Hizmetleri Koordinasyon İşleri Genel Müdürü Hasan Fellahnijad, bu yılbaşından beri (21 Mart 2020'den günümüzde) pirinç, yağ ve şekerden oluşan 1 milyon ton temel malın diğer ülkelerden satın alınarak İran'a taşınmakta olduğunu bildirdi.

İRNA muhabirine konuşan Fellahnijad, geçtiğimiz 40 günde 240 bin ton pirinç, 411 bin ton yağ ve 300 bin ton ham şekerin satın alındığını ve bu konuda her hangi bir yetersizlik veya eksiğin olmadığını dile getirdi.

Şu ana kadar Çabahar Limanı üerinden iki yük çerçevesinde 40 bin ton pirincin ülkeye ithal edildiğini ve bunlardan 10 bin tonunun tırlara yüklenerek diğer illere taşındığını kaydeden Fellahnijad, haftaya 10 bin ton pirinç yüklü diğer bir gminin Buşehr Limanı'na demirleyeceğini ifade etti.

Bu yıl piyasasın dengelenmesi için 54 bin ton şeker yüklü 2 geminin ülke limanlarına demirledikten sonra yükünün boşaltılarak diğer illere taşındığını belirten Fellahnijad, önümüzdeki hafta içeriisnde 60 bin ton ham şeker yüklü bir geminin İmam Humeyni Limanı'na yanaşacağını söyledi.

Ülke ham yağ miktarının halihazırda 350 bin ton üzerinde olduğuna dikkati çeken yetkili, önümüzdeki bir hafta içinde 35 bin ton ham yağ içeren bir geminin Hazar Denizi kıyılarında yer alan bir limana demir atacağını açıkladı.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 10 =