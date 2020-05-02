Washington'un Nükleer Anlaşma ile ilgili çabasının hukuki temeli yoktur

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs 2018'de bir talimatla Nükleer Anlaşma'dan çekildiğini belirten Garipabadi, 'BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının 10. bendi, bu anlaşmaya bağlı üye ülkelerin ismini listeliyor' dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Garipabadi, 'ABD Nükleer Anlaşma'dan çekilmenin yanı sıra bu anlaşmaya pratikte son verdikten sonra bu tek taraflı çekilmeden sonra Nükleer Anlaşma'nın her hangi bir toplantısına katılmadı' diye konuştu.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'nın bir üyesi olarak bütün taahhütlerini ihlal ettiğinin altını çizen Garipabadi, 'Bu ülke yaptırımları yeniden devreye sokarak ve diğer ülkeleri de İran'la ticaret yaptıkları için cezalandırarak bu anlaşmanın geçersiz olması için elinden geleni yapmıştır' diye ekledi.

Son günlerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin BMGK 2231 sayılı kararının bir parçası olduğunu ve bu anlaşmanın 11. bendi uyarınca İran'a uygulanan silah ambargosunun uzatılması gerektiğini iddia etmişti.

Ancak Rusya, Çin, AB ülkeleri ile İran bu iddianın doğru olmadığını ve ABD'nin bu anlaşmadan resmen çekildiğini belirtmektedir.