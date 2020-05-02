2 May 2020 20:44
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News Code: 83772751
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı:

Korona ile ilgili tıp cihazlarını ihracat edecek noktaya geldik

Korona ile ilgili tıp cihazlarını ihracat edecek noktaya geldik

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari, birçok bilgi tabanlı şirketin korona ile ilgili cihazları ürettiğini ve Sağlık Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi durumunda koronanın ikinci dalgasının yaşanacağı sonbahar mevsimi sırasında diğer ülkelere ihraç edebileceklerini belirtti.

Korona krizi sırasında bilgi tabanlı şirketlerin gerekli ve yeterli tıp cihazlarını ürettiklerini kaydeden Settari, 'Bilgi tabanlı şirketler, tıbbi malzemeler ve sağlık cihazları açısından büyük faaliyetler yapmıştır. CCU ve yoğun bakım ünite cihazları, tomografi cihazı, korona teşkit kiti, dezenfekte maddeleri ve günlük 6 milyon maskenin üretimi, bu şirketlerin ürettikleri ürünlerden bazılarıdır' açıklamasında bulundu.

Settari, Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi malzemelerinin ihracatı için izin vermesi halinde, bu ürünleri ihraç edebileceklerini ve seroloji kitlerini ihraç etmek için izinleri aldıklarını sözlerine ekledi.

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