Korona ile ilgili tıp cihazlarını ihracat edecek noktaya geldik

Korona krizi sırasında bilgi tabanlı şirketlerin gerekli ve yeterli tıp cihazlarını ürettiklerini kaydeden Settari, 'Bilgi tabanlı şirketler, tıbbi malzemeler ve sağlık cihazları açısından büyük faaliyetler yapmıştır. CCU ve yoğun bakım ünite cihazları, tomografi cihazı, korona teşkit kiti, dezenfekte maddeleri ve günlük 6 milyon maskenin üretimi, bu şirketlerin ürettikleri ürünlerden bazılarıdır' açıklamasında bulundu.

Settari, Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi malzemelerinin ihracatı için izin vermesi halinde, bu ürünleri ihraç edebileceklerini ve seroloji kitlerini ihraç etmek için izinleri aldıklarını sözlerine ekledi.