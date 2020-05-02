İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 77 bin 350'ye ulaştı

Dünden bu yana 802 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 65’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 156’ya, bu hastalığa yakalananların sayısının 96 bin 448’e yükseldiğini, 77 bin 350 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 2 bin 787 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 484 bin 541 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, bu testlerin mevcut 126 laboratuarda yapıldığını açıkladı.