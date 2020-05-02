İslam Kalkınma Bankası'ndan Şeriati Hastanesi için 23 milyon avroluk kredi

Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi atarfından yapılan açıklamaya göre, Şeriati-2 Hastanesi'nin Tahran Kalp Hastanesi'nden sonra İslam Kalkınma Bankası kredilerinden yararlanabilen İran'ın ikinci bankası olduğunu dile getiren Rektör Yardımcısı Beyler, hastane inşa projesinin verilen kredinin yarısını şu ana kadar aldığını ifade etti.

İslam Kalkınma Bankası uzmanlarının bu projeyi yakından incelediklerini belirten Beyler, son incelemenin Ocak ayında gerçekleştiğini ve projenin 2021 yılında nihaileşeceği için son incelem sırasında 23 milyon kredi sağlanması için teklifte bulunduklarını, teklifin ise banka tarafından kabul edildiğini söyledi.

İslam Kalkınma Bankası 7 Aralık 1973'te, tamamı İslam Konferansı Örgütü'ne üye 7 ülke tarafından, geri kalmış İslam ülkelerini kalkındırmak amacıyla kurulmuş olan kurum. Merkezi Cidde'dedir. Başkanlığını Dr. Ahmed Muhammed Ali el-Medeni yürütmektedir.

İslam Konferansı Teşkilatı üyesi ülkeler arsında ticaretin arttırılması bankanın stratejik amaçları arasında olup bunun için finansman imkânları sağlamaktadır. Ticaret kredilerini için 2005 yılından beri banka şemsiyesi altında faaliyet gösteren Uluslararası İslam Ticaret Finans Kuruluşu (International Islamic Trade Finance Corporation) ticaretin gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır.

Banka’nın amacı, İslam felsefe ve prensipleri (Şeriat) doğrultusunda, üye ülkelerin ve Müslüman toplumların münferit veya birlikte ekonomik kalkınmalarına ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Banka’nın kuruluş amacı doğrultusundaki fonksiyonları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Kuruluş Tarihi : 1974 (Türkiye kurucu üyelerden biridir) Üye sayısı : 56 Merkezi : Cidde - Suudi Arabist

İran, Türkiye ile birlikte 7 kurucu üye ülkeden biridir.