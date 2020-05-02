Geçen yıl ilaç üretimi %23.7 artış gösterdi

604 bin 500 ton deterjanın üretildiği bu dönemde bu konuda bir önceki yıla göre yüzde 5.1 düşüş yaşandı.

Bu dönemde ayrıca 231 bin 700 ton araç lastiği (yüzde 4 büyüme), 1 milyon 100 bin ton kağıt (yüzde 7.4 büyüme), 519 bin 400 ton karton (yüzde 0.6 büyüme), 698 bin metrekare neopan (yüzde 12.2 büyüme), 1 milyon 216 bin 900 metrekare lif (yüzde 1.4 büyüme) üretildi.

Öte yandan geçen yıl 36 bin 600 ton bitki koruma ilacı üretilerek bir önceki yıla göre bu alanda yüzde 37.2 artış yaşandığı kaydedildi.

Bu döneme sanayi yağı da bir önceki yıla kıyasla yüzde 13.2 düşerek 567 bin 300 ton oldu.

Geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 168 bin 700 adet buzdolabı üretilerek, bir önceki yıla göre yüzde 7.8 büyüme kaydedilirken, 732 bin 200 adet çamaşır makinesi üretimi ile bir önceyi yıla kıyasla bu alanda yüzde 32'lik artış yaşandı.