Musevi: İngiltere, tarihin doğru yönünde yer almalı

Twitter hesabından açıklamada bulunan Musevi, İngiltere hükümetinin Arabistan’a silah satışından kar sağladığını ve ellerini masum Yemen halkının kanına buladığını söyledi.

Musevi, Yemen’deki acımasızlıların o ülkeyi en kötü insani krizlerle karşı karşıya getirdiğini ve bunun üstüne koronavirüsünün de ilave edildiğini belirteek, İngiltere’nin Arabistan’a sattığı silahlar ve elde ettiği menfaatlerle ellerini masum Yemen halkının kanına buladığını söyledi.

İngiltere 2015 ile 2019 yılları arasında Arabistan’a 6.4 milyar pound silah satmış ve Arabistan güçlerinin eğitiminde ciddi rol üstlenmiştir.

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2012