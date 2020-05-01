Yabancı medya İran Pastoor Enstitüsünde korona teşhis sürecini inceledi

Fransa, İspanya, Almanya, Amerika, İngiltere, Türkiye, Çin, Rusya, Irak, Azerbaycan Cumhuriyetei, Katar, Lübnan, Yemen’den 28 medya temsilcileri bugün İran Pastoor Enstitüsünde incelemelerde bulundular ve yakından korona teşhis laboratuarlarında incelenmede bulundular.

Pastoor Enstitüsü Başkanı Dr. Airıza Bigleri yabancı medyaya yaptığı açıklamada, enstitünün koronavirüs ile ilgili bulunduğu çeşitli faaliyetler hakkında bilgi aktardı.

100 yıllık mazisi bulunan İran Pastoor Enstitüsü bugüne kadar İran ve dünyada birçok hastalığın kontrolünde önemli rol oynamıştır.

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2012