İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 76 bin 318'e ulaştı

Dünden bu yana 1006 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 63’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 91’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 95 bin 646’ya yükseldiğini, 76 bin 318 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 2 bin 899 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 473 bin 23 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, bu testlerin mevcut 126 laboratuar’da yapıldığını söyledi.

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2012