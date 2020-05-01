1 May 2020 13:22
Journalist ID: 1942
News Code: 83771555
0 Persons

George Town Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı:

BAE için Trump ve Pompeo kalmaz, İran kalır

BAE için Trump ve Pompeo kalmaz, İran kalır

Tahran, IRNA- George Town Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Mehran Kamreva, ‘’BAE bir gün Trump ve Pompeo’nın gideceği fakat İran’ın kalıcı olduğunu bilmekte, İran’ın toprak bütünlüğü, ekonomik derinliği, askeri gücü, ordusu ve İnsan kaynakları BAE’nin göz ardı edeceği konular değiller. ‘’ dedi.

Kamreva, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran ve BAE Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesine değinerek, Trump yönetiminin tüm çabasını İran’ı izole etmek ve komşuları ile ilişkilerini iyileştirmesini engellemek için harcadığını söyledi.

Kamreva, ‘’ Son yıllarda İran komşu ülkeleri özellikle Fars Körfezine kıyısı olan ülkelerle mevcut gerginliklerin azaltılması için çaba sarf etmekte, Tahran aynı anda Umma ve Katar gibi dostane ilişkilere sahip ülkelerle de ilişkilerini güçlendirmek istiyor. İran Kuveyt ve BAE ile de ilişkilerini iyileştirmeye ve Riyad ile gerginlikleri azaltmaya çalışmaktadır. ‘’ dedi.

witter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 10 =