BAE için Trump ve Pompeo kalmaz, İran kalır

Kamreva, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran ve BAE Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesine değinerek, Trump yönetiminin tüm çabasını İran’ı izole etmek ve komşuları ile ilişkilerini iyileştirmesini engellemek için harcadığını söyledi.

Kamreva, ‘’ Son yıllarda İran komşu ülkeleri özellikle Fars Körfezine kıyısı olan ülkelerle mevcut gerginliklerin azaltılması için çaba sarf etmekte, Tahran aynı anda Umma ve Katar gibi dostane ilişkilere sahip ülkelerle de ilişkilerini güçlendirmek istiyor. İran Kuveyt ve BAE ile de ilişkilerini iyileştirmeye ve Riyad ile gerginlikleri azaltmaya çalışmaktadır. ‘’ dedi.

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2012