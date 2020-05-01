İran İnsan Hakları Komitesi, Amerika’da tutuklu bulunan İranlı bilim adamının hemen serbest bırakılmasını istedi

Guardian gazetesi geçen günlerde Dr. Askeri’nin tutukevinde korona’ya yakalandığını ve ABD yetkililerinin kendisinin tedavisine karşı çıktığını hatta maske takmasına izin verilmediğini yazdı.

Keni yaptığı açıklamada, ABD’de tutuklu bulunan tüm İranlıların durumundan kaygılı olduklarını fakat Dr. Askeri’nin korona’ya yakalanma haberlerinin bu kaygıları arttırığını ve yetkililerden kendisinin serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.

Dr. Askerinin solunun yolu hastalığı sabıkası olduğunu ve bunun da kaygıları arttırdığı ifade eden Bageri Keni, Dışişleri Bakanlığından tüm çabasını İranlı bilim adamının kurtarılması için kullanmasını istedi.

Daha önce Ohio mahkemesinde ticari sır hırsızlığından beraet eden 59 yaşındaki Askeri hala ABD Göçmenlik bürosu tutukevine bulunmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012