Türkiye yıllardan beri Zencan ilinin ticari ortağıdır

Rengrona, Türkiye’nin Tebriz Konsolosluğu Ticaret Ataşesi ile telekonferans yöntemi ile yaptığı görüşmede, koronavürüs sonrası tarafların ticareti önündeki sorunlara değinerek, Türk taraftan beklediklerinin İran ile de Irak’ta olduğu gibi ticarette sağlık protokolü uygulamaları olduğunu söyledi.

Bazorgan kara sınırının korona başladığından beri İranlı tacirlere kapandığını ve bunun büyük zararlara sebep olduğunu ifade eden Rengrona, bu sorunun bir şekilde çözülmesi gerektiği söyledi.

Rengrona, sorunun çözümü için önerilerinin Türk sınırına kadar taşımaların İran kamyonları ve daha sonra bunların Türk kamyonlar tarafında taşınması olduğunu söyledi.

Zencan’da sarımsak ve Zeytin üretiminin üst düzeyde olduğunu ve bunların ihracatının gündemde olabildiği gibi Zeytin’in ilşlenmesinde de Türk tarafın tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi.

Türkiye’nin Tebriz Konsolosluğu Ticaret Ataşesi Yavuz Selim de korona sonrası iki ülke ticari ilişkilerinin demiryolu ile başladığını ve bunun amacının sağlık protokolleri çerçevesinde ticaretin fiziki temas olmadan devamı olduğunu söyledi.

Slim, Zencan tarafının önerilerini Türk yetkililerine ileteceğini söyledi.

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2012