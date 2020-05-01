İran Atom Enerjisi Kurumu, UAEK’ya teşekkür etti

İAEK, Twitter hesabından yayınladığı İngilizce bir mesajla bu teşekkürünü dile getirerek, iyiliklerin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

İAEK başka bir mesajda, İranlı büyük şair Saadi’nin ‘’Tüm İnsanlar bir vücudun uzuvları gibidirler, Yaradılışta hepsi ayni cevherdendirler’’ dizelerine yazarak, insanlığın koron’yı yeneceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 28’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 94 bin 640’a yükseldiğini, 75 bin 103 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 983 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 71’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012