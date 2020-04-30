Musevi: ABD’nin yıllık dini hürriyetlerle ilgili raporu yanlış bilgilere dayalıdır

Musevi yaptığı açıklamada, raporda İran’daki dini azınlıklar özellikle Yahudilerle ilgili temelsiz iddiaların gündeme geldiğini ve tamamının yanlış olduğunu söyledi.

ABD raporunun içeriğinin o ülkenin İran il bilgisizliğini gösterdiğini ve raporun temelsiz ve İran karşıtı kaynaklardan derlendiğini ifade eden Musevi, ‘’rapordaki yanlı ve gerçek dışı iddiaları reddederek, bunun yayınlanmasının diğer ülkelerin içişlerine müdahale olduğunu ve bu kabil müdahaleci davranışların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Musevi, İran’ın kendi Anayasası çerçevesinde dini azınlıkların haklarına saygılı olduğunu ve onların tüm siyasi ve dini haklarından yararlandıklarını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012