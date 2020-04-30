Kemalvedi: İki yıla kadar Buşehr Santralin tamirinde dışa bağımsız oluruz

Kemalvendi yaptığı açıklamada, santralin tamirlerinin büyük kısmının İranlı uzmanlar tarafından yapıldığını ve gelecek iki yıl zarfında da bu konuda yabancı uzmanlara ihtiyaç duyulmayacağını söyledi.

Santralin yıllık yakıt değiştirme ve tamirleri ile ilgili açıklama yapan Kemalvendi, her sene belirli dönemlerde yakıt değişimi ve tamirlerin yapıldığını ve İran’da bunların çok sıcak ve soğuk zamanlarda yapılmadığını söyledi.

Santralin 38 tonluk yüzde 4.5 zenginleştirilmiş yeni yakıtının Rusya’nın işbirliği ile geçen hafta getirildiğini belirten Kemalvendi, bunun 12 milyon varile tekabül eden petrole denk geldiğini ve bu yakıtla 1000 megawatt elektrik üretileceğini söyledi.

Kemalvendi, bugüne kadar santralde 67 milyon varil yakıt tasarrufu yapıldığını ve yıllık 7 milyon ton daha az kirlilik yaratıldığını söyledi.

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2012