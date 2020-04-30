30 Nis 2020 17:48
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News Code: 83771047
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WHO, İran’ın sporun yayılması ile faaliyetlerini takdir etti

WHO, İran’ın sporun yayılması ile faaliyetlerini takdir etti

Tahran, IRNA- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Tahran temsilcisi Christof Helmen, İran’ın Korona döneminde sporun yayılması için çabalarını takdir etti.

Helmen, İran Spor ve Gençlik Bakanı Mesut Sultanifer’e gönderdiği mektupta, İran’ın karantina döneminde Evde Spor ve Evde Spor Eğitimi faaliyetlerinin takdire şayan olduklarını belirtti.

Sporun uzun vadede herkesin sağlığına olumlu etki ettiğini ifade eden Helmen, korona ile boğuşa ülkelerde sporun vücut ve psikolojik sağlık üzerindeki olumlu etkisinden dolayı daha fazla dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Helmen, WHO’nun İran’ın korona döneminde sporun yaygınlaştırılması çabalarını diğer ülkelere örnek oluşturulacak konular olarak yayınladığını söyledi.

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2012

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