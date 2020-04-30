Avrupa Konseyi Düşünce Kuruluşu, Avrupa’nın İran silah ambargosuna destek vermesi hususunda ikazda bulundu

Kuruluş tarafından yapılan açılamada, ‘’Belki en iyi seçenek, İran aleyhinde Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde BM ambargolarının ortadan kalkması ve aynı anda İran ile silah alımında kısıtlamalar yapılması olabilir. ‘’ ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ‘’3 Avrupa ülkesi Amerika ve İran’ı müzakere masasına dönme umudu ile KOEP’i korumuşlardır. Bu anlaşma Ekim ayına kadar devam ederse, üç ülke liderleri İran silah ambargosunu diplomasiden uzaklaşmadan yönetmeleri gerekir. ‘’ dedi.

Amerika’nın İran aleyhindeki azami baskı çerçevesinde, BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile lobi faaliyetlerini yürüterek, onların olumlu oyuna almaya çalışacağı ifade eden açıklamada, Amerika’nın önerisine Çin ve Rusya’nın karşı çıkacağını ve İran’a silah ihracatından yararlanacak ilk ülkeler olacakları söyledi.

Konsey açıklamasında, Trump yönetimini KOEP’i ortadan kaldıracak uygulamalardan vazgeçmeye razı etmeleri ve kendilerini çatışmalara müdahil etmek yerine BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasında çatışmaları azaltmaya çalışmaları gerektiği ifade edildi.

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2012