İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 75 bin 103'e ulaştı

Dünden bu yana 983 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 71’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 28’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 94 bin 640’a yükseldiğini, 75 bin 103 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 2 bin 976 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 463 bin 295 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, bu testlerin mevcut 126 laboratuar’da yapıldığını söyledi.

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2012