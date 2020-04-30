Bir günde 5 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi

İran’ın Kuzey Doğu illerinden Güney Horasan ilinde bir otobüste yapılan aramada 560 kg esrar ele geçirildi ve iki uyuşturucu taciri yakalandı.

Pakistan sınırında bulunan Sistab Beluçistan ilinin Mirjave ve Haş kentlerinde iki uyuşturucu çetesi aleyhine düzenlenen operasyonda toplam 3373 kg çeşitli uyuşturucu madde ele geçti.

Uyuşturucu tacirleri ile çıkan çatışma sonucunda ikisi yakalandı ve diğerleri gece karanlığından yararlanarak kaçmayı başardılar.

İran’ın Türkiye ile sınır ili Batı Azerbaycan’da da bir uyuşturucu çetesinden 429 kg eroin ele geçti. Olayla ilgili 3 ölüm taciri yakalandı.

İran, dünyanın en büyük uyuşturucu madde üreticisi Afganistan ile uzun bir kara sınırına sahip. Ülke, Afganistan ve Pakistan'dan Fars körfezi ülkelerine, Rusya ve Avrupa'ya kaçak afyonlar için ana geçiş yoludur. Ülke, genel olarak yasa dışı uyuşturucu geçişi ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmeye kararlıdır.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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2012