Ambargolar rağmen İlam ilinde 120 proje tamamlandı

120’ye aşkın projenin açılışı Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından telekonferans yöntemiyle yapıldı.

Ruhani açılış töreninde projelerinin hayata geçmesi ile İlam ilinin gelişmesinin hızlanacağı temennisinde bulundu.

İran Tarım Bakanı Kazım Havazi de törende yaptığı açıklamada İlam ilindeki tarım projeleri ile ilin tarım kapasitesinin 260 bin ton artacağını söyledi.

Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan da Devrimin ilk yıllarında su tutma barajlarının 19 olduğunu fakat bu rakamın şu an 144 baraj olduğunu söyledi.

Ruhani törende ülkenin gelişmesi yönünde çaba sarf eden tüm uzmanlar ve işçilere teşekkür etti.

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2012