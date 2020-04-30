Tahti Revançi: Amerika, KOEP’in ortağı değildir

Tati Revançi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Pompeo, 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde ülkesinin bir ortak olduğunu iddia ediyor, fakat bu karar KOEP ortaklarından söz ediyor. ‘’ dedi.

Thti Revançi, ‘’Pompeo KOEP kelimesini siliyor zira patronu 8 Mayıs 2018 tarihinde Amerika’nın KOEP’teki ortaklığını durdurduğunu ilan etti. ‘’ diye yazdı.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi, ‘’Bundan dolayı Amerika ortak olduğuna dair hukuki bir delil gösterememektedir. ‘’ ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı ülkesinin yasa dışı KOEP’ten ayrılması ve İran aleyhine baskı ve ambargo uygulamasına rağmen, ülkesinin KOEP ortaklarından biri olduğunu iddia ederek, İran’ın KOEP’i çiğnemekle itham edebileceğini bildirmiştir.

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2012