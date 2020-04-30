Cihangiri: Korona ile mücadele İran devleti ve hükümetinin etkinliğinin ispatıdır

Sağlık Bakan Yardımcıları ve bakanlığın üst düzey yetkilileri ile görüşen Cihangiri, ‘’Bu etkinlik İran ile birlikte bazı diğer ülkelerin de korona ile mücadeleye başladığını ve daha sonra İran sağlık çalışanları ve hükümetin bu husustaki etkinliğinin görülmektedir. ‘’ dedi.

Amerika ve Avrupa ülkelerindeki yüksek ölüm rakamlarına işaret eden Cihangiri, bu ülkelerin yüksek ekonomik kapasitelerine rağmen İran şu ana kadar bu krizi yönetmekte başarılı olduğunu göstermektedir.

Cihangiri, ‘’Onlar, İran’a uygulanan ambargolarla korona krizinde başarısız olacağını düşünüyorlardı fakat Allah’ın inayeti ve İran sağlık çalışanlarının çabası ile böyle olmadı. ‘’ dedi.

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2012