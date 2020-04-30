Baidinejad: BM senetlerinde Fars Körfezi isminin tam kullanılması gereklidir

Baidinejad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’BM Genel Sekreterliği tarafından 14 Mayıs 1999 tarihinde yayınlana emriye ile İran ve Arap yarımadası arasındaki su yolunun isminin Fars Körfezi olduğu belirtilerek BM’nin tüm senetleri ve yazışmalarında bu ismin kullanılması istenmiştir. ‘’ dedi.

BM, 18 Ağustos 1994 tarihinde de başka bir senette tüm yazışmalarda kısaltılmış körez ismi yerine tam isim olan Fars Körfezi isminin kullanılmasını istediği hatta bunun tekrar olması durumunda tam olarak yazılması istemektedir.

BM kararlarında da Fars Körfezi ismi İran ve Arap yarımadası arasındaki su yolu için kullanılmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012