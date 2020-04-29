İran ve Türkmenistan tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbanali Berdi Mohammedov yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülkenin tarihi ve kültürel ortaklıklarına, dostane ve gelişen ilişkilerine değinerek, iki milletin menfaatleri doğrultusunda ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar.

İki cumhurbaşkanı ekonomik ilişkilerin normale dönmesi ve ticari mübadelelerin sınırlarda sağlık protokollerine uyularak yapılmasına vurgu yaptılar.

İki cumhurbaşkanı koronavirüsün yayılmasının tüm ülkelere yarattığı sorunlara değinrek, tüm ülkelerin bu husustaki işbirliğin gerekli olduğunu söyledi.

Ruhani görüşmede İran’ın başarılarına değinerek bu hususta tecrübelerine Türkmenistan ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Türkmenistan cumhurbaşkanı da İran ile samimi ve saygıya ayalı ilişkilerin ülkesinin öncelliklerinden olduğunu söyledi.

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2012