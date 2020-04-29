Straw: Amerika’nın İran silah ambargosunun uzatma çabası sonuç vermeyecek

IRNA’ya açıklamada bulunan Straw, ‘’Amerika, çiğ bir şekilde BM’ye araç olarak kullanarak İran aleyhinde bir şeyler yapmak istiyor fakat buna Çin ve Rusya’nın karşı çıkacağını biliyordur. ‘’ dedi.

Straw, Amerika’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) Avrupalı ülkelerine baskı uygulamak istediğini ve bu yolla da Demokratlar ve rakibi Beiden’i utandırmak istiyor. ‘’ ifadesini kullandı.

Straw, Amerika’nın bu yöndeki çabalarının boş olduğunu ve ABD’nin bundan sonuç almayacağını söyledi.

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2012