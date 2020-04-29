Tahti Revançi: İran’ın silah ambargosunu uzatma çabaları 2231 nolu BM kararına aykırıdır

IRNA’ya açıklamada bulunan Tahti Revançi, İran’ın silah ambargosunun Ekim ayında sona ereceği ve bunun ABD tarafından uzatma çabası ile ilgili bu konuyu bildirdi.

Tahti Revançi, ‘’ABD Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) ayrılarak hem 2231 nolu kararı ve hem taahhütlerini ayaklar altına aldı. Bunlar ABD’nin taahhütleriydi ve kimin yönetimde olduğu ile ilgili değildi. KOEP ayrıca 2231 nolu karar ile uluslararası hukukun bir parçası olmuştur ve ABD yönetimi bu anlaşmanın başka yönetim tarafından imzalandığı için kabul edilemez olduğunu söylemesi kabul edilemezdir. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, ‘Ekim ayında İran aleyhindeki silah ambargoları sona erecektir ve Amerika bir karar ile bunun önüne geçmek istiyor. ‘’ dedi.

Tahhti Revançi, İran silah ambargosunun sona ermesi yönündeki her hangi bir kararın 2231 nolu karara aykırı olacağını belirterek, ‘’ BM tarihinde bir Güvenlik Konseyi üyesinin bir konsey kararını ayaklar altına alması ve diğer ülkeleri de bu yönde zorlaması görülmemiş bir olaydır.’’ dedi.

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2012