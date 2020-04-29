Musevi: Fars Körfezi sonsuza kadar Fars ve komşularla barış ve dostluk körfezi olarak kalacak

Twitter hesabından açıklama yapan Musevi, 'Fars Körfezi, bereketli bir pınar gibi yüzyıllarca renk, ırk ve dil farkı gözetmeksizin çevresinde yaşayan insanlar için cömert bir ev sahibi gibi davranmış ve davranmaya devam ediyor' ifadesini kullandı.

Musevi, 'Bu sıcak ve bereketli körfez, eski uygarlık ve kültür merkezlerindne biri olarak sonsuza kadar Fars ve komşularla barış ve dostluk körfezi olarak kalacak. Fars Körfezi Ulusal Günü kutlu olsun!' diye ekledi.

Portekizlilerin Hürmüz Adası'ndan atıldığı gün olan 30 Nisan günü (10 Ordibeheşt), İran Kültürel Devrim Yüksek Konseyi tarafından Fars Körfezi Ulusal Günü olarak adlandırılmıştır.