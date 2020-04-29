İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 73 bin 791'e ulaştı

Dünden bu yana 1073 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 80’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 957'ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 93 bin 657’ye yükseldiğini, 73 bin 791 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 2 bin 965 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 453 bin 386 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, 'Yeni vakaların sayısında kademeli bir düşüş olmasına rağmen, tüm uyarılar geçerliliğini koruyor. Akıllı mesafe ve gerekli işlerin geri dönüşü ile trafik artabilir, bu nedenle mesafe izleme önemlidir ve ev maskelerinin kullanımı yardımcı olabilir. İnsanların gözlemleyerek ve gereksiz iletişim ve hareketlerden kaçınarak hastalığı kontrol etmeye yardımcı olacağını umuyoruz’ diye belirtti.

Cihanpur,’ Halklara, bireysel sağlıkları ve Basij'teki meslektaşlarımızla Corona'ya karşı gereksiz seyahat ve trafikten kaçınmaları için teşekkür ediyoruz’diye ekledi.