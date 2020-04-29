Toprak bütünlüğünü koruyan birleşik Yemen'i destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yemen'in güneyinde son günlerde yaşanan gelişmelere değinen Musevi, 'İran İslam Cumhuriyeti, kendi ilkesel politikası çerçevesinde bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve birleşik bir yapıda hayatta kalmasını istiyor' diye konuştu.

Bu tür gelişmelerin Yemen krizinin çözümüne katkı sağlamadığı gibi bu ülkedeki durumu daha da karmaşık hale getireceğinin altını çizen Musevi, Yemen'e karşı savaşın ve kuşatmanın son bulması gerektiğini ifade ederek, Yemen'in tek istikrar yolunun Yemenli gruplar arasında birleşme ve çeşitli gruplar arasındaki siyasi görüşmelerin yapılmasından geçtiğini kaydetti.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de hükümetin, görevlerini yerine getirmemek konusunda ısrarcı davranmasının ardından güneylilerin onurlu bir hayat için, haklarını koruyan icraatları yerine getirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, yerine getirilen icraatlar arasında, dün geceden itibaren güneydeki askeri ve güvenlik kuvvetlerine, olağanüstü hal ve özerklik ilanı talimatı verildiği duyuruldu.