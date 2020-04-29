İran'dan Afganistan'a korona özel teşhis ekipmanı bağışı

Korona ile mücadelede kullanılan tıbbi ve sağlık malzemeler, Savunma Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı General Ehadi ve Afganistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdulgafur Lival'ın katıldığı bir törenle Afganistan’a teslim edildi.

General Ehadi bu törende yaptığı açıklamada, İran'ın korona ile mücadele gereksinimlerini karşılamaya ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan’a ilişkin deneyimini sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Afganistan'ın Tahran Büyükelçisi Lival da İran'ın çeşitli alanlardaki kapasitesine atıfta bulunarak, ‘Dünyadaki çoğu ülke virüsü ve hastalığı yönetemese de, İran virüsü sadece kendi ülkesinde yönetmekle kalmamış, aynı zamanda Afganistan gibi diğer ülkelerin yardımına da koştu’ diye ekledi.