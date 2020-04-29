'Bir Rüyanın Bakır Notaları' filmi Münih Büyük Ödülü'ne değer görüldü

Çocuk filmlerine özgü bu büyük ödül, İranlı yönetmen Rıza Ferehmend'in yönettiği bu filme verilerek, bu filme yeni bir uluslararası ödül kazandırdı.

Münih Belgesel Büyük Ödülü, çocuk ve ergenlerin hayatlarına odağına alan filmlere verilmektedir.

Ferehmend daha önce Yunanistan Olimpiya Film Festivalinin Jüri Özel Ödülüne değer görülmüştü.

‘’Bir Rüya’nın Bakır Notaları’’ uzun metrajlı belgesin yönetmeni Ferehmende bu dalda Jüri Özel Ödülünü kazandı.

Bu film saha önce Lukarno, Asya- Atlantik, Amerikan Büyük Harll Ödülü, Güney Kore DMZ festivallerine de katılmıştı.