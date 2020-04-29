Fars Körfezi, New York Körfezi değildir

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, 'Amerikakılar İrn halkının tüm alanlarda başarılı olduğunu ve Fars Körfezi'ni koruma konusunda da başarılı olduklarını ve olacaklarını görüyorlar. Devrim Muhafızları, Ordu, Besiç Seferberlik Kurumu ve Polis Telkilatı'ndaki Silahlı Kuvvetlerimizde görev yapan askerlerimiz, her zaman Fars Körfezi'ni koruyor ve korumaya da devam edecek' ifadesini kullandı.

Fars Körfezi Ulusal Günü'nü kutlayan Ruhani, 'Fars Körfezi bizim için önemli ve tarihi bir denizdir. Tabi Hazar Denizi gibi kuzeyimizde bulunan denizler de bizim için önem arzetmektedir. Ancak Fars Körfezi ve Umman Denizi, açık denizlere bağlandıkları için özel önem taşımaktadırlar' diye konuştu.

Fars Körfezi'nin geçmişten günümüzde dünya enerjisinin büyük merkezlerindne biri oluğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Fars Körfezi çok önemli ve kritik bir bölgedir. Bu körfez İran halkın aittir ve her zaman da Fars Körfezi adını taşımıştır' diye ekledi.