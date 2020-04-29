29 Nis 2020 12:12
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News Code: 83769074
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Eski ABD Senatosu Danışmanı:

Fars Körfezi'nde çatışma Trump'a pahalıya mal olur

Fars Körfezi'nde çatışma Trump'a pahalıya mal olur

New York, İRNA- ABD Senatosu'ndaki Eski Cumhuriyetçi Partisi Danışmanı James George Jaters, Fars Körfezi'nde İran ile ABD arasında yaşanabilecek her hangi bir çatışmanın Trump'a pahalıya mal olacağını ve Trump'ın ABD iç meseleleri ve petrol fiyatlarının çöküşünü yurt dışında askeri maceracılıkla atlatamayacağını söyledi.

İRNA’ya konuşan Jaters, ABD Donanması'nın Fars Körfezi'ndeki askeri ve tansiyon yaratıcı varlığına değinerek, ‘Tehlikeli gerilimler göz önüne alındığında, Tahran ve Trump arasında doğrudan bir iletişim hattının varlığı etkili olabilirdi, ancak Beyaz Saray'daki savaş yanlılarının bolluğu nedeniyle bu, mümkün olmayacak’ dedi.

ABD Donanması'nın Fars Körfezi'nde İran Donanması'na yönelik gerginlik yaratan eylemleri ile dünya petrol fiyatlarındaki düşüş arasında bir bağ olup olmadığı yönüdeki soruya da yanıt veren Jaters, ’Küresel petrol ekonomisi beyin ölümü geçiriyor. Petrol için müşteri bulunamıyor. Bu bağlamda petrol fiyatlarını etkilemek için İran'la bir çatışma yaratmak mantıklı değildir’ diye belirtti.

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