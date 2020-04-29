Fars Körfezi'nde çatışma Trump'a pahalıya mal olur

İRNA’ya konuşan Jaters, ABD Donanması'nın Fars Körfezi'ndeki askeri ve tansiyon yaratıcı varlığına değinerek, ‘Tehlikeli gerilimler göz önüne alındığında, Tahran ve Trump arasında doğrudan bir iletişim hattının varlığı etkili olabilirdi, ancak Beyaz Saray'daki savaş yanlılarının bolluğu nedeniyle bu, mümkün olmayacak’ dedi.

ABD Donanması'nın Fars Körfezi'nde İran Donanması'na yönelik gerginlik yaratan eylemleri ile dünya petrol fiyatlarındaki düşüş arasında bir bağ olup olmadığı yönüdeki soruya da yanıt veren Jaters, ’Küresel petrol ekonomisi beyin ölümü geçiriyor. Petrol için müşteri bulunamıyor. Bu bağlamda petrol fiyatlarını etkilemek için İran'la bir çatışma yaratmak mantıklı değildir’ diye belirtti.