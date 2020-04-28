İran Kültür Bakanı: İranlılar, Fars Körfezinde eski bir medeniyetin kökenlerini kurdular

Milli Fars Köfezi dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Salihi, Fars Körfezi kıyılarının ve onun ötesindeki toprakların siyasi açıdan da yüzlerce MÖ yüzlerce yıl boyunda İranlıların elinde bulduğunu ve Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerde elde edilen tarihi eserlerin de bunu gösterdiğini söyledi.

Fars Körfezi’nin arkeologlara göre insanlık medeniyetinin kökeni olduğunu ifade eden Salihi, İran topraklarındaki tüm kavimler ve milliyetlerin bu değerli mirasa sahip çıktığını ve Fars Körfezi isminin tüm İranlılar için İran medeniyetinin büyüklüğünün simgesidir.

Koronavirüsü ve toplantıların yapılamamasından dolayı, gelecek 3 günde Milli Fars Körfezi Günü dolayısıyla bazı törenler düzenlenecektir.

Ordibeheşt ayının 10. Günü ( 29 Nisan) Portekiz güçlerinin Hümüz Boğazından ve Fars Körfezinden çıkarılması günü Milli Fars Körfezi Günü olarak adlandırılmaktadır.

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2012