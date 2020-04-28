İranlı araştırmacılar yenidoğan sarılığı ve karaciğer yetmezliği teşhis kiti üretti

İranlı araştırmacılar tarafından üretilen bu kit sayesinde yenidoğn sarılığı ve karaciğer yetmezliği 10 dakikadan daha az bir sürede, sadece bir damla kan kullanılarak teşhis edilebilir.

ABD İhtira Tescil Müdürlüğü UPSTO nezdinde tescil edilen bu buluş, kullanım kolaylığı, ucuzluk ve karmaşık cihazlara ihtiyaç duyulmadığı nedeniyle kullanıma elverişlidir ve bunu kolaylıkla yenidoğan sarılığı, hepatit ve karaciğer yetmezliği gibi hastalıkların teşhisinde kullanmak mümkündür.

2019 yılında ACS Sensors dergisinde yayınlanan ve 2020 yılında ABD'de tescil edilen bu buluş, İran Kimya ve Kimya Mühendisliği Araştırma Merkezi'nde çalışan araştırmacılar tarafından başarı ile üretilerek piyasa sürüldü.