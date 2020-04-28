İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 72 bin 439'a ulaştı

Dünden bu yana 1112 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 71’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 877'ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 92 bin 584’e yükseldiğini, 72 bin 439 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 2 bin 983 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 442 bin 590 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, 'Yeni vakaların sayısında kademeli bir düşüş olmasına rağmen, tüm uyarılar geçerliliğini koruyor. Akıllı mesafe ve gerekli işlerin geri dönüşü ile trafik artabilir, bu nedenle mesafe izleme önemlidir ve ev maskelerinin kullanımı yardımcı olabilir. İnsanların gözlemleyerek ve gereksiz iletişim ve hareketlerden kaçınarak hastalığı kontrol etmeye yardımcı olacağını umuyoruz’ diye belirtti.

Cihanpur, ’Koronavirüs vakasındaki azalma eğilimi devam ediyor ve bunun sürdürülmesi, halkın iş birliğine bağlıdır’ diye ekledi.