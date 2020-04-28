İran-Irak arasındaki iki sınır kapısı açıldı

IKBY İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 'Halepçe iline bağlı Şuşmi ve Raberin bölgesindeki Kili sınır kapıları, sadece ticari taşımacılık için açılmıştır' denildi.

Açıklamanın devamında, 'Korona ile mücadele için yapılan eylemler, bu bakanlıkça her iki sınırda da uygulanmaktadır. Hiçbir yolcu bakanlığın izni olmaksızın İran'a giriş çıkış yapamayacaktır' ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bu sabat IKBY Gümrük Genel Müdürü Samal Abdurrahman Aziz, İran ile bu bölge arasındaki Şuşmi sınır kapısının ticari taşımacılık için açıldığını duyurmuştu.

İran'ın Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşteri, İRNA'ya yaptığı açıklamada, Tuyle-Şuşmi sınır kapısının sağlık gereksinimlerinin olmadığı nedeniyle kapının gelecek hafta açılacağını söylemişti.