28 Nis 2020 14:29
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News Code: 83768201
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İran-Irak arasındaki iki sınır kapısı açıldı

İran-Irak arasındaki iki sınır kapısı açıldı

Bağdat, İRNA- IKBY İçişleri Bakanlığı, korona salgını nedeniyle kapatılan İran-Irak arasındaki iki sınır kapısının bugün yeniden açıldığını duyurdu.

IKBY İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 'Halepçe iline bağlı Şuşmi ve Raberin bölgesindeki Kili sınır kapıları, sadece ticari taşımacılık için açılmıştır' denildi.

Açıklamanın devamında, 'Korona ile mücadele için yapılan eylemler, bu bakanlıkça her iki sınırda da uygulanmaktadır. Hiçbir yolcu bakanlığın izni olmaksızın İran'a giriş çıkış yapamayacaktır' ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bu sabat IKBY Gümrük Genel Müdürü Samal Abdurrahman Aziz, İran ile bu bölge arasındaki Şuşmi sınır kapısının ticari taşımacılık için açıldığını duyurmuştu.

İran'ın Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşteri, İRNA'ya yaptığı açıklamada, Tuyle-Şuşmi sınır kapısının sağlık gereksinimlerinin olmadığı nedeniyle kapının gelecek hafta açılacağını söylemişti.

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