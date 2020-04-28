Rusya: ABD, İran'a karşı yapıcı olmayan kararlarını gözden geçirmeli

Twitterdan açıklama yapan Olyanov, 'ABD'nin İran hakkındaki azami baskı politikasının asıl sonucu ne olmuştur?' sorusunu sorduktan sonra, 'ABD'nin kararları neticesinde, İran Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini zorunlu olarak azaltmıştır' yanıtını verdi.

Olyanov, 'Gerçekten ABD'nin dünya silahsızlandırma politikası ve bölgesel güvenlik üzerinde olusuz etki bırakan bu yapıcı olmayan kararlarını gözden geçirme zamanı gelmemiş midir?' diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs 2018'de Nükleer Anlaşma'dan çekildiğini ve yasa dışı tek taraflı yaptırımlarını yeniden devreye soktuğunu duyurdu.

İran da ABD'nin bu kararlarına karşılık Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini kademeli olarak azalttığını ve hiçbir konuda her hangi bir sınırlamaya tabi tutulmayacağını açıkladı.