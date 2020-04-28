ABD, dünya sağlık protokollerini ihlal etmektedir

Cumhurbaşkanı Ruhani, Güney Afrikalı mevkidaşı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Ruhani bu görüşmede, iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, korona ile mücadelede deneyimlerini aktarmayı ve sağlık ve bilimsel iş birliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Taraflar bu görüşmede ikili ekonomik ilişkilerinin köklü olduğuna değinerek, ortak prohelerin uygulanması ve iş birliğinin artırılması konusunda yeni kapasitelelerin kullanılmasını vurguladı.

Taraflar ayrıca ABD'nin insanlık dışı yaptırımları ile mücadele için uluslararası iş birliğinin artırılmasının altını çizerek, mazlum Filistin halkına karşı işlenen suçların kınanması ve Suriye ile Yemen'de barışın sağlanmasının gerektiğini belirtti.

ABD'nin İran halkına karşı yasa dışı ve insanlık dışı eylemlerine dikkati çeken Ruhani, 'Korona salgınının baş gösterdiği bu dönemde, ülkeler arasındaki ilişkilere yönelik bakışların değişmesi gerekirken, maalesef ABD, İran halkına karşı yasa dışı ambargolarını şiddetlendirmiş ve ve uluslararası kuralları ihlal etmenin yanı sıra, dünya sağlık kurallarını da çiğneyerek, İran'a sağlık malzemelerinin gönderilmesini bile yasaklamıştır' açıklamasını yaptı.

Güney Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nin geçici ülkesi olduğunu belirten Ruhani, 'BM ve diğer uluslararası örgütlerde Güney Afrika'nın ABD'nin tek taraflılığı ve yasa dışı yaptırımlarına karşı tavır sergilmesini bekliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa da bu görüşmede yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı yasa dışı ve adil olmayan eylemlerinden tamamen haberdar olduklarını ve İran'ı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ramaphosa, 'Şimdi korona adlı ortak düşmana karşı savaşma zamanıdır, yaptırım uygulayarak halklara baskıyı artırma zamanı değil' diye ekledi.