İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gözaltı merkezlerinde tutulan göçmenlerin durumundan endişe duyduklarını açıkladı

Açıklamada, ‘Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin ABD'deki kalabalık ve sağlıksız gözaltı merkezlerinde tutulan 1500 göçmenin hayatlarının tehlikede olduğu yönündeki raporu nedeniyle derinden endişe duyuyoruz' denişdi.

Dışişleri Bakanlığı, ’ABD rejimi bu göçmenlere kötü muameleden sorumlu tutulmalı. Onlar suçlu değiller. Onları serbest bırakın!’ diye ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyada Koronavirüs’ün en yüksek vaka sayısına sahip ülkelerden biri ve şimdiye kadar 56 binden fazla insan bu virüs nedeniyle bu ülkede hayatını kaybetmiştir.

ABD, özellikle Trump'ın göreve başlamasından bu yana göçmenlere yönelik katı ve ayrımcı politikalar izlemektedir.