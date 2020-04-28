Kuzey Horasan'da 10. ve 11. yüzyıllara ait çömlek eserler bulundu

Konu ile ilgili açıklama yapan Albay Kamberzade, kültürel miras taraftarlarının tarihi birkaç eser keşfettiği yönündeki haber üzerine uzmanların o noktaya gittiğine işaret ederek, 'Keşfedilen kaplar, birkaç adet toprak kaptan oluşmakta ve 10. ve 11. yüzyıllara aittir' dedi.

Keşfedilen kapların onarıldıktan sonra Kültürel Miras Kurumu yetkililerine teslim edileceğini ifade eden Albay Kamberzade, Cacrom ilçesinde büyük tarihi eser ve kalıntı olduğunu açıkladı.

Kuzey Horasan'ın Cacrom ilçesi, ana güzergahlardan uzaklığı nedeniyle geniş kitle tarafından pek tanınmamakta, ancak eski İpek Yolu güzergahında bulunması nedeniyle tarihi hazinelerle doludur.

Bocnurd ilçesinin 150 kilometre güneyinde yer alan Cacrom ilçesi, Horasan Uygarlığı'nın en parlak tarihi eserlerini barındırmaktadır.